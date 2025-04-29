Медведев вдруг нашел виновного в войне в Украине: подробности заявления

Дмитрий Медведев выступил с очередными угрозами в адрес Украины и Запада

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Заместитель председателя Совета безопасности государства-агрессорки России Дмитрий Медведев в очередной раз сделал ряд агрессивных заявлений по Украине и Западу. Ссылаясь на высказывания Дональда Трампа, он заявил, что ответственность за войну в Украине несут сами США, страны ЕС и Киев.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Трамп, по сути, признал, что ответственность за конфликт в Украине лежит на США, Европе и Киеве», — отметил Медведев.

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Он также в очередной раз прибег к запугиваниям западных стран, заявив, что в условиях «западного принципа мир через силу» ответом России может быть только «мир через страх», поскольку страх пока работает.

Политик еще раз повторил тезисы о том, что российская так называемая «спецоперация должна завершиться победой РФ», а «киевский режим должен быть уничтожен». По его словам, только в таком случае будет достигнут «мир на условиях России».

При этом Медведев назвал «бредом» утверждение, что Россия может напасть на Европу.

В заключение представитель преступного российского режима выразил уверенность, что в скором времени в России появится праздник, посвященный победе в СВО.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев аннулировал уничтожение человечества. Он заявил, что удары по западным ракетам вглубь РФ можно будет квалифицировать как нападение стран НАТО на нее. Учитывая это, Москва якобы будет иметь полное право нанести ответный удар.