Медведев вдруг заявил о готовности России к переговорам, но "не вредным"

Приспешник Путина считает, что Запад проталкивает идею переговоров, чтобы дать время Силам обороны Украины время для передышки.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, экспрезидент России Дмитрий Медведев, который преимущественно пугает мир ядерным армагедоном и угрожает ракетными ударами по странам НАТО, неожиданно вспомнил о возможности переговорного процесса как инструмента окончания войны.

Об этом он говорил в четверг, 5 октября, во время застолья с какими-то людьми в камуфляжной форме, судя по видео в его Telegram-канале.

При этом приспешник Путина решил перед своими слушателями "разоблачить уловки" стран Запада, которые якобы устали поддерживать Украину и теперь проталкивают "такой переговорный процесс, который будет помогать ослаблению России, а с другой стороны будет помогать накапливать силы нашего противника".

"Вот такие переговоры нам не нужны, они просто вредны. При том, что от самих переговоров как инструмента Россия никогда не отказывалась... Вопрос в том, о чем мы ведем переговоры... С какой точки мы начинаем. А точка здесь очень проста – нужно признать реалии", - самоуверенно заявил Медведев.

Совсем недавно Дмитрий Медведев пообещал, что Россия захватит еще большее количество регионов Украины. А ранее он предупреждал, что успешное украинское контрнаступление заставит Россию прибегнуть к ядерному оружию.

Напомним, из-за атаки беспилотников на Москву заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил новыми "нестандартными ударами".

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