Медведев выдал новое заявление о планах увеличить производство танков в РФ

Во время пребывания на Омском заводе транспортного машиностроения ("Омсктрансмаш") заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев, известный своими скандальными заявлениями, заговорил об увеличении производства танков в России.

Об этом сообщает канал ASTRA.

"Вчера, как известно наш противник, клянчил там самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае нам естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники. Включая современные танки. Речь идет. о производстве, модернизации тысяч танков", — сказал он.

Накануне Медведев разразился угрозами из-за поставок Украине ракет из США. Он пригрозил Киеву. Сказал, что "ответ РФ будет жестким".

Ранее он издал безумную идею: что делать с теми, кто не поддерживает действия и политику Кремля. Заместитель председателя российского Совбеза предложил применять к "изменникам" России "спецправила военного времени", которые будут выполнять "тихие группы незаметных людей".

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