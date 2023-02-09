Медведев выдал новое заявление о планах увеличить производство танков в РФ

Замглавы российского Совбеза хочет "модернизировать тысячи танков".
Во время пребывания на Омском заводе транспортного машиностроения ("Омсктрансмаш") заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев, известный своими скандальными заявлениями, заговорил об увеличении производства танков в России.
Об этом сообщает канал ASTRA.
"Вчера, как известно наш противник, клянчил там самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае нам естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники. Включая современные танки. Речь идет. о производстве, модернизации тысяч танков", — сказал он.
Накануне Медведев разразился угрозами из-за поставок Украине ракет из США. Он пригрозил Киеву. Сказал, что "ответ РФ будет жестким".
Ранее он издал безумную идею: что делать с теми, кто не поддерживает действия и политику Кремля. Заместитель председателя российского Совбеза предложил применять к "изменникам" России "спецправила военного времени", которые будут выполнять "тихие группы незаметных людей".
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