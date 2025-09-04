Дмитрий Медведев / © Associated Press

Заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев снова опубликовал угрозы в своем стиле.

В этот раз он пригрозил Великобритании за то, что она использует замороженные российские активы для военных нужд Украины.

«Великобритания доставила Украине $1,3 млрд, полученные в качестве прибыли от использования замороженных активов России. Об этом сказал английский придурок Лемми. Ну, это означает одно: британские воры передали российские деньги неонацистам. Но с учетом того, что в судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать, у нашей страны есть только один способ возврата ценностей. Вернуть захваченное в натуральной форме», — пишет Медведев.

Далее он повторяет уже привычные для него угрозы, начиная от военных «достижений» до разграбления ценностей Британской Короны.

«То есть «украинской землей» и другим недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней. (Я, разумеется, не о землях новых регионов России, они и так наши.) Так что любой незаконный захват арестованных российских средств или доходов с них должен конвертироваться в дополнительные территории и другое имущество страны 404. Ну, или изъятием ценностей Британской Короны. Их еще достаточно в разных местах, включая те, что находятся в России», — добавил он.

Напомним, более 1,3 млрд долларов доходов от замороженных российских активов пошли на военную помощь Украине. За эти деньги Великобритания закупила боеприпасы, ракеты и дроны, заключив новые оборонные контракты.

Министр обороны Великобритании Джон Хили во время визита в Киев 3 сентября заявил, что средства от обездвиженных российских активов профинансировали более 1 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи для Украины.