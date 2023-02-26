Медведев выдал новые заявления о причинах нападения России на Украину

Медведев считает, что развалить Россию так же легко, как СССР, не получится.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, которого накануне убаюкала речь его президента Владимира Путина, сделал очередные заявления по поводу "навязчивого желания Запада разорвать РФ" и причин так называемой "СВО".

Об этом и ряде тождественных высказываний Медведева пишут пропагандистские росСМИ.

Так, он напомнил своим соотечественникам, что именно "навязчивое желание Запада разорвать РФ привело к специальной военной операции".

По его словам, страны ЕС и США заботятся только о своих интересах, а Россию толкают в бездну.

Добавим еще несколько тезисов заместителя председателя Совбеза РФ:

враги России, поддерживая киевский режим, ведут мир к тотальному фиаско и апокалипсису, но Россия этого не допустит;

угроза существованию РФ поставила бы вопрос о существовании всей человеческой цивилизации: "Мир без России нам не нужен";

развалить Россию так же легко, как СССР, не получится.

Также заместитель председателя Совбеза России назвал точками невозвращения поддержанной Западом агрессии Грузии против Южной Осетии в 2008 году и нежелания признавать итоги референдума в Крыму в 2014 году.

Напомним, что в то же время заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев наконец признал реальную судьбу России после проигрыша в войне. Он также заявил, что РФ "вправе защищаться любым оружием, в том числе и ядерным".