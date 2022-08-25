Медведев выдал очередной бред про "полтора" сценария развития войны в Украине

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, известный своими маразматическими заявлениями по Украине, снова заявил, что победа будет за Россией, а вариантов разрешения войны всего "полтора".

Он снова исключил победу Украины и раскритиковал западные СМИ, дающие соответствующие прогнозы.

Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

Бывший президент России подверг критике западных экспертов и политиков, которые дают прогнозы о победе Украины, и назвал это "ложью".

"Аналитики всех мастей упражняются в подготовке прогнозов по украинскому конфликту... Прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада. На самом деле все это ложь чистой воды и демагогия для обработки электората", — заявил Медведев.

Он считает, что есть "полтора сценария" развития ситуации. При этом Медведев даже мнения не допускает о провале России.

"Сценариев всего полтора. Первый – достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве. Второй – военный переворот в Украине, а уже потом признание итогов спецоперации", – написал он.

Напомним, ранее бывший президент РФ Дмитрий Медведев пожаловался, потому что Украина отказалась от российских гарантий безопасности. Он заявил, что якобы только государство-террорист могло обеспечить украинцам безопасность, но Украина решила воспользоваться западным вооружением.

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