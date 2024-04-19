Медведев выдал свою безумную версию покушения на Зеленского в Польше

Российский экс-президент Дмитрий Медведев прокомментировал информацию о том, что Россия готовила убийство Зеленского руками поляка.

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев истерически прокомментировал информацию о том, что в Польше готовили покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он написал в Telegram.

Скандальный кремлевский шут решил повторить бессмысленный миф роспропаганды о якобы "наркозависимости" Зеленского.

Кроме того, Медведев выдал бред о том, что Зеленского на Западе якобы решили ликвидировать.

"Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьезно. У наркотического клоуна есть основания испугаться не на шутку. По всей вероятности, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц", — написал Медведев.

Покушение на Зеленского в Польше: что известно

Полиция Польши 17 апреля арестовала мужчину Павела К., собиравшего информацию для российской военной разведки (ГРУ) с целью убийства президента Украины Владимира Зеленского.

По информации правоохранителей, в его задачу входил сбор и предоставление россиянам информации об охране аэропорта в городе Ряшеве. Эта информация нужна была российским спецслужбам для того, чтобы спланировать возможное покушение на жизнь Владимира Зеленского.

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