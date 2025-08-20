- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 461
- Время на прочтение
- 1 мин
Медведев высказался о войсках НАТО в Украине и вспомнил "безмозглого галльского петуха"
Дмитрий Медведев в очередной раз применил свои любимые фразы про петухов.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не воспринимает никакие войска НАТО в Украине, и такие «гарантии безопасности» ей не нужны.
Об этом Медведев написал в соцсети «Х».
Однако начал он свое сообщение с очередных упреков в сторону, вероятно, президента Франции Эмманюэля Макрона.
«Безмозглый галльский петух никак не может отказаться от идеи отправки войск в „Украину“. Было четко заявлено: НИКАКИХ войск НАТО как миротворцев. Россия не примет такую „гарантию безопасности“. Но хриплая, жалкая птица продолжает кукарекать, чтобы доказать, что он король курятника», — написал Медведев.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон не верит в то, что глава России Владимир Путин готов закончить войну в Украине.
В то же время, он похвалил «оптимизм» президента США Дональда Трампа по заключению мирного соглашения между Украиной и Россией. По словам Макрона, «к этому нужно отнестись серьезно».
В США Макрон отметил критическую важность гарантий безопасности для Украины. Без них РФ не будет сдерживаться обещаний и может напасть снова.