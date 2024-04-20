Медведев взбесился и пожелал США гражданской войны: ответ Кремля на решение о помощи Украине

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выполняющий роль неофициального рупора Кремля, не стал скрывать бешеной ярости из-за принятого 20 апреля решения Палаты представителей США оказать помощь Украине в размере почти 61 млрд долларов.

В своем Telegram-канале прихвостень Путина почему-то назвал это решение "русофобским", а помощь Украине - "кровавыми долларами".

Очевидно, совсем помешавшись от того, что США продолжают оказывать поддержку Украине, Медведев объявил российскую агрессию в Украине "гражданской войной разделенного народа нашего ранее единого государства", не уточнив, какое именно государство он подразумевает — Советский Союз, Российский империю или же Русь времен Рюрика.

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В то же время кремлевский шут "со всей искренностью" пожелал США как можно быстрее самим "погрузиться в новую гражданскую войну". При этом, войдя в раж, он перечислил все виды современного оружия, которые США должны применить в порожденной больным воображением Медведева "гражданской войне" — самолеты, танки, артиллерию, РСЗО и все виды ракет.

В заключение "рупор Кремля" пожелал распада Соединенных Штатов Америки.

Напомним, в субботу, 20 апреля, Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине почти на 61 млрд долларов.

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