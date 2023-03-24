Медведев замечтался и заявил, что Россия при необходимости сможет пойти еще и на Львов

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия по необходимости может пойти не только на Киев, но и на Львов.

Дмитрий Медведев в интервью российским пропагандистам заявил, что для того, чтобы "истребить эту заразу" — именно так он назвал украинцев — российская армия может наступить снова не только на Киев, но и на Львов.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Здесь нельзя исключать ничего. Если до Киева нужно дойти – значит, нужно идти до Киева, если до Львова – значит, нужно идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу", – заявил Медведев.

По его словам, российское руководство до сих пор собирается достичь всех "целей" в войне против Украины. Сам Медведев называет это "защитой" территорий.

"В широком смысле этого слова [нужно] создать санитарную полосу", – сказал он.

Медведев снова повторил нарратив российской пропаганды о том, что Россия воюет якобы не с Украиной, а со всеми странами НАТО.

"Скажу только одно, то, что и так очевидно: Российская Федерация воюет не с Украиной… наша страна сражается с 3,6-миллионной армией НАТО", — сказал он.

Напомним, Дмитрий Медведев решил больше не скрывать имперские амбиции Кремля и заявил, что Украина всегда была частью "Великой России". Он заявил, что РФ и так долго мирилась с тем, что страны живут "в разных квартирах".

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