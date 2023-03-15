Медведев заплатил наемникам из ЧВК "Вагнер" 15 млн долларов за "устранение" министра обороны Италии — СМИ

В Италии считают, что Медведев не обычный "сумасшедший", он озвучивает то, что думает диктатор Путин.

Бывший президент России Дмитрий Медведев мог заказать убийство министра обороны Италии Гвидо Крозетто. За это он предложил наемникам из ЧВК "Вагнер" 15 млн долларов.

Об этом пишет Il Foglio.

Издание со ссылкой на итальянскую разведку заявляет, что в России есть список из западных политиков, которых страна-террорист хочет "устранить".

Итальянцы считают, что за угрозами в адрес Крозетто стоит не кто иной, как Дмитрий Медведев, бывший президент России, который 28 января 2022 года назвал итальянского министра "редким дураком", поскольку тот заявил о том, что РФ может начать войну против Украины. Разведка считает, что именно он пообещал террористам из ЧВК "Вагнер" 15 миллионов долларов за убийство их министра. Итальянцы подчеркивают, что Медведев — это не просто "сумасшедший рупор", он отражает реальную позицию Кремля.

Также в итальянской разведке вспомнили, что Гвидо Крозетто публично заявлял, что наемники из ЧВК "Вагнер" провоцируют в Европе миграционный кризис. Тогда террорист Пригожин обозвал министра. В Италии подчеркивают, что российские угрозы сейчас не следует недооценивать.

Напомним, в конце февраля глава итальянского правительства Джорджа Мэлони приезжала в Киев и объявила о новом пакете военной помощи Украине.

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