Медведеву посоветовали обратиться к психиатру: заявление европейского дипломата

Путинский приспешник не устает смешить весь мир, хотя кое-где его можно только пожалеть.

В ЕС отреагировали на заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Киев и Одесса якобы российские города. Так, представитель Внешней дипломатической службы Европейского Союза Питер Стано порекомендовал ему обратиться к психиатру.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на выступление Стано в Брюсселе.

По словам дипломата, нет смысла комментировать странные высказывания, особенно людей, которые отчаянно ищут внимания. Более того, подчеркнул он журналистам, когда такие люди – номер два в стране.

"Хотя приятно, что человек, который вы упомянули (Дмитрий Медведев – ред.), публично делится с нами диагнозом своего психического состояния. Я думаю, что мы можем лишь порекомендовать консультации и психиатрическую помощь. Но я не уверен, что российское государство с миллиардами, которые они зря тратят на незаконную войну против Украины, действительно может позволить себе инвестировать в социальную помощь и здравоохранение для людей", – сказал Питер Стано.

Напомним, Зеленский отреагировал на слова Медведева об "уничтожении Украины".

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