Медведей пришлось вырезать из клеток в России: после многих лет страданий их вывезли в Ирландию

Медведь (иллюстративное фото) / © unsplash.com

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Двух бурых медведей Бу и Тяпу после пятилетней спасательной операции удалось вывезти из России в Ирландию, где они проходят реабилитацию и привыкают к жизни в лесу.

Об этом сообщает Metro.

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Раньше животных содержали в тяжелых условиях в Дагестане. Тяпа жил в вольере высотой около двух метров, поэтому не мог полностью выпрямиться, и имел ограниченный доступ к воде. По имеющимся данным, его разводили для дальнейшего убийства ради таксидермии (изготовление чучел).

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Бу многие годы использовали в цирковых выступлениях, после чего также закрыли в маленькой клетке.

Спасательная операция осложнилась после начала полномасштабной войны России против Украины. Сначала медведей планировали вывезти по суше через Украину, однако маршрут пришлось изменить.

Сотрудники приюта «Дом тигров» совершили 36-часовую поездку через Россию, чтобы забрать животных. Медведей пришлось буквально вырезать из ржавых клеток, после чего их усыпили для безопасной транспортировки.

Обследование показало, что у обоих животных были серьезные проблемы с почками из-за длительного обезвоживания, а также страдали от недоедания и психологической травмы.

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В Ирландию Бу и Тяпу доставили через Абу-Даби. К операции в общей сложности присоединились около 100 человек.

Теперь медведи находятся в графстве Донегол. Анализы показали, что работа почек нормализовалась, однако животные до сих пор боятся открытого пространства, глубокой воды, ветра и движения деревьев.

В Wild Ireland объяснили, что не будут заставлять медведей быстро осваивать новую территорию.

«То, что, как нам кажется, должно нравиться медведю, может его пугать, потому что раньше у него никогда не было возможности этого почувствовать», — отметили в центре.

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Теперь Бу и Тяпа имеют доступ к густому лесу и могут самостоятельно выбирать, когда выходить из укрытий и исследовать новую территорию.

В России возросло количество смертельных приступов медведей

На фоне истории спасения Бу и Тяпы в самой России все чаще фиксируют смертельные нападения бурых медведей на людей. По данным Reuters, с начала 2026 года хищники убили не менее 20 человек в 11 регионах страны.

Только в сентябре семь смертельных приступов зафиксировали в Краснодарском крае. Один из последних случаев произошел в Сибири, где медведь напал на 51-летнюю женщину прямо в ее саду.

Из-за опасности россиян призывают воздержаться от походов в лес за грибами и ягодами. Местные эксперты связывают увеличение количества приступов с изменением климата и человеческим фактором.

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