Медведица загрызла парня прямо во время пробежки: что будет с животным

Суд решает что делать с животным.
В Италии, неподалеку от города Кальдес, медведица загрызла вышедшего на пробежку парня. Тело 26-летнего Андреа Папи со следами нападения животного обнаружили 6 апреля в лесополосе.
Об этом говорится в материале BBC.
Животное поймали и хотели усыпить. Однако после вмешательства активистов-экологов суд упразднил ордер на ликвидацию медведицы.
Что делать с ней, пока решают.
Отметим, что популяция медведей в северных районах Италии в последние годы резко увеличилась.
Медведица, убившая парня, уже нападала на людей. Она отмечена в реестре учета диких животных как JJ4. Сейчас он находится в специальном центре. Дальнейшая ее судьба будет известна после повторных слушаний в суде.
Власти Тренто настаивают, что медведицу необходимо усыпить, учитывая ее предыдущее поведение.
Популяцию медведей в этой части Италии начали восстанавливать около 20 лет назад, завозя животных из-за границы. Программу финансировал Евросоюз. К примеру, родителей JJ4 привезли из Словении. С тех пор в регионе постоянно возникают споры между местными жителями и защитниками окружающей среды.
Медведи в Италии защищены законом об охране природы, и к 2021 году их популяция составляла около 100 особей.
Службы наблюдения за природой ведут учет каждого животного.
Тем временем на Львовщине медведи очнулись после зимней спячки.
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