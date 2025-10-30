Медведица напала на людей в нацпарке — что известно

Медведица напала на людей в нацпарке Велька Фатра Фото иллюстративное / © Freepik

Медведица напала на двух сотрудников Администрации Национального парка Велька Фатра (Národný park Veľká Fatra) в Словакии.

О нападении сообщил Государственный секретарь Министерства окружающей среды Филипп Куффа в социальных сетях, пишет cas.sk.

Он подчеркнул, что инцидент произошел прямо в национальном парке, а не в населенном пункте. По его словам, медведица атаковала двух работников, которым, к счастью, удалось отвлечь нападение.

«Эту пару спасло то, что мужчина имел с собой короткое оружие, выстрелил в медведя около трех раз, и медведь скрылся. Сегодня утром они это исследовали, и оказалось, что это была медведица, которая упала в 50 метрах от места нападения», — объяснил Куффа, отметив, что именно благодаря оружию сотрудники смогли защитить себя.

Это сообщение снова поднимает вопрос о безопасности работников лесных хозяйств и администраций парков, а также о росте популяции медведей в Словакии.

