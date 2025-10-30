- Дата публикации
Медведица напала на людей в нацпарке — что известно
Нападение медведя является одной из самых серьезных ситуаций, с которой человек может столкнуться в природе. Хотя медведи от природы пугливы и стараются избежать большинства контактов, при определенных обстоятельствах они могут реагировать агрессивно.
Медведица напала на двух сотрудников Администрации Национального парка Велька Фатра (Národný park Veľká Fatra) в Словакии.
О нападении сообщил Государственный секретарь Министерства окружающей среды Филипп Куффа в социальных сетях, пишет cas.sk.
Он подчеркнул, что инцидент произошел прямо в национальном парке, а не в населенном пункте. По его словам, медведица атаковала двух работников, которым, к счастью, удалось отвлечь нападение.
«Эту пару спасло то, что мужчина имел с собой короткое оружие, выстрелил в медведя около трех раз, и медведь скрылся. Сегодня утром они это исследовали, и оказалось, что это была медведица, которая упала в 50 метрах от места нападения», — объяснил Куффа, отметив, что именно благодаря оружию сотрудники смогли защитить себя.
Это сообщение снова поднимает вопрос о безопасности работников лесных хозяйств и администраций парков, а также о росте популяции медведей в Словакии.
