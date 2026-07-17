"Медвежья лапка" вместо бензина: в РФ из-за дефицита топлива водители массово пошли к ведьмам

Магия, гадание / © Pexels

Реклама

Кризис горючего в России набирает обороты. Во многих регионах водители вынуждены круглосуточно стоять в очередях, чтобы заправить всего 10–20 литров бензина. О качестве горючего в последнее время речь уже даже не идет.

Между тем, Кремль, у которого по официальной версии «все под контролем», пытается с помощью норм, лимитов, графиков, ограничений, талонов и другой постсоветской атрибутики удержать ситуацию. Однако рядовым россиянам остается только надеяться на чудо. Именно здесь в игру вступает когорта российских магов, колдунов и эзотериков, активно предлагающих свои услуги, сообщает Служба внешней разведки Украины.

За определенную сумму маги и ведьмы готовы «заколдовать» автомобиль, чтобы тот потреблял меньше горючего.

Реклама

«Учитывая стоимость бензина на черном рынке РФ (от 250 до 500 рублей за литр), цены на магические ритуалы выглядят вполне доступными. За 1,5 тыс. рублей клиентам предлагают „отливку воском“ для снятия негативной энергетики, за 7 тыс. — установку рунического пруда, а за 9 тыс. — поиск „магических игл“ в салоне автомобиля. Для „продвинутых пользователей“ за 15 тыс. рублей можно приобрести оберег „Медвежья лапка“, а за 16 тыс. — заказать полноценный магический ритуал с солью и золотым украшением, который якобы должен уменьшить расход топлива и даже „привлечь“ в бак бензин или дизельное топливо», — говорится в сообщении Службы внешней разведки.

Правда, есть одно обязательное условие: никому не рассказывать о проведенном обряде, иначе, как уверяют колдуны, магия не подействует.

Ранее глава кремля Путин заявил, что из-за действий ВСУ Россия сталкивается с проблемами в сфере обеспечения нефтепродуктами.

К слову, из-за топливного кризиса, возникшего на фоне успешных атак Украины, в России резко возросли продажи лошадей.

Реклама

Новости партнеров