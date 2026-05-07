Мехико / © Associated Press

Реклама

Мехико опускается под землю с такой скоростью, что перемены уже фиксируют из космоса. Новые данные спутника NISAR показали, что отдельные районы столицы Мексики проседают примерно на 0,8 дюйма (2 сантиметра) в месяц — это более 24 сантиметров в год.

Об этом сообщает CNN.

Об этом свидетельствуют снимки радиолокационной системы NISAR — совместного проекта NASA и Индийской организации космических исследований. Спутник отслеживал движение поверхности Мехико между октябрем 2025 и январем 2026 года.

Реклама

Сегодня в Мехико проживает около 20 миллионов человек, а масштабная откачка грунтовых вод и растущая нагрузка от городской застройки привели к уплотнению дна озера за последнее столетие.

Еще в 1925 году инженеры впервые сообщили об этом явлении, зафиксированном вновь в 1990-х и 2000-х годах, когда выяснилось, что части мегаполиса опускаются примерно на 35 сантиметров ежегодно. Это привело к повреждению инфраструктуры, включая метрополитен, одной из крупнейших систем скоростного транспорта в Северной и Южной Америке.

В течение десятилетий ученые отслеживали опускание города несколькими поколениями космических радаров. Однако теперь новая миссия NISAR, запущенная в 2025 году, позволяет наблюдать за процессом в режиме реального времени с беспрецедентной точностью.

Ранее стало известно, что в Индии проваливается под землю весь город. Считается, что основной причиной трещин стал 12-километровый тоннель National Thermal Power Corporaion.

Реклама

Новости партнеров