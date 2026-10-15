Мегаполис ушел под воду после рекордного ливня: есть погибшие, сотни людей эвакуировали (видео)

Наводнение (иллюстративное фото) / © Associated Press

Реклама

Стамбул накрыли мощные ливни, вызвавшие масштабные подтопления в разных районах города. Улицы превратились в потоки воды, затопило автомобили, дома и предприятия. В результате непогоды погибли два человека.

Об этом сообщает TRT Haber.

Реклама

Особенно сложная ситуация сложилась в Кючукчекмедже, Аязаге, Сарьере, Бешикташе, Умрании и ряде других районов. Из-за подъема уровня воды автомобили сносило потоком, некоторые оказались заблокированными в подземных переходах.

Реклама

В нескольких районах люди не могли самостоятельно выбраться из транспорта. В одном из случаев пассажиры автобуса были вынуждены вылезти на его крышу через окна, чтобы спастись от воды.

Из-за сильных осадков с берегов вышел ручей Кагитхане, подтопило близлежащие территории и историческую мечеть Садабат.

Эвакуировали около 200 человек

В районе Сарьер около 200 работников предприятий, находившихся на ночной смене, оказались заблокированы из-за подтопления. К спасательной операции привлекли AFAD, береговую охрану, пожарных и другие службы. Людей эвакуировали грузовиками и другой техникой.

В общей сложности для ликвидации последствий стихии задействовали около 8 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники. В экстренные службы поступило 2518 сообщений, среди них более 1200 — о подтоплении.

Реклама

Больше всего осадков зафиксировали в районе Бейкоз-Омерли – почти 194 кг на квадратный метр. Из-за непогоды в городе приостановили обучение в школах, а работу части линий метро, трамваев и фуникулеров продолжили до 02:00.

Два человека погибли

Среди погибших — 14-летний парень, ударивший током после того, как он наступил в лужу в одном из парков Стамбула. Еще один мужчина погиб после падения на затопленной улице в Сарьере.

Спасательные и коммунальные службы продолжают откачивать воду и ликвидировать последствия ненастья.

В Европу идет арктическое похолодание

Во второй половине октября в Европу поступит холодная арктическая воздушная масса. Самое ощутимое похолодание синоптики прогнозируют в период 17–20 октября.

Реклама

Самые сильные морозы ожидаются в Скандинавии, местами температура может опускаться до -16 °C. Холод также может распространиться на Центральную Европу, в частности, Польшу.

Ранее синоптики предупреждали, что волна похолодания с заморозками и непогодой коснется и Украины.

Новости партнеров

Новости партнеров