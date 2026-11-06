Мегацунами может накрыть за девять часов: ученые предупредили об опасности из океана

Цунами / © Pexels

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Катастрофическое извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма может повлечь за собой «мегацунами», которое достигнет восточного побережья США в течение нескольких часов.

Об этом сообщает Daily Mail.

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По самому худшему сценарию, огромная часть западного склона вулкана может отколоться и упасть в океан. Это поднимет у острова начальную волну высотой почти 1000 метров.

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Сначала вода накроет Ла-Пальму и соседние острова, а уже через девять часов 20-метровые волны могут достичь Флориды. На остальном восточном побережье США их высота составит около 10 метров.

Ученых беспокоит крутой западный склон вулкана, частично надколовшийся еще во время извержения 1949 года. По словам профессора Макгвайра, его исследовательская группа еще в 1990-х выяснила, что эта огромная масса породы ежегодно медленно сдвигается к морю на один-два сантиметра. Ученый ожидает, что в конце концов эта часть склона упадет в океан и повлечет за собой мегацунами.

Ученый отмечает, что вулкан не обязательно должен извергаться для катастрофического сдвига. Ведь газы, которые проникают через породу, могут ослабить ее изнутри. Исследователи также ссылаются на доисторические отложения на Багамах, Канарских островах и Островах Кабо-Верде, где находили обломки древних цунами на высоте от 900 до 980 футов над уровнем моря.

Вулкан на Канарских островах. / © Associated Press

В качестве примеров подобных катастроф в прошлом Макгвайр приводит извержение вулкана Унзен в Японии в 1792 году, когда оползень и цунами унесли жизни около 15 000 человек, а также обвал вулкана Анак-Кракатау в Индонезии в декабре 2018 года, где волны ударили за 30 минут.

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«Суть в том, что мы просто не можем сказать, где произойдет следующее вулканическое цунами, а также насколько оно будет большим, но оно произойдет», — отметил профессор.

Напомним, над Южным полюсом сформировался особо мощный полярный вихрь, ускоривший разрушение озонового слоя.

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