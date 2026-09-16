"Механизмы сдерживания исчерпаны": нефтяники объявили о наступлении мирового топливного кризиса

Запасы топлива в мире сокращаются уже более полугода / © Associated Press

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Глобальный топливный кризис уже начался, и скорого снижения цен на нефть и топливо ожидать не стоит.

Об этом заявили руководители американских нефтяных компаний, пишет The Wall Street Journal.

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Американские нефтяные руководители в течение нескольких месяцев предупреждали, что продолжительное закрытие Ормузского пролива может привести к топливному кризису. Теперь, по их оценкам, этот сценарий уже реализовался.

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Механизмы сдерживания рисков для цен и поставок в значительной степени уже исчерпаны, а запасов и резервных мощностей в системе сейчас гораздо меньше, чем до начала кризиса, заявил гендиректор Chevron Майк Вирт на энергетической конференции в Остине. По его словам, «трудно представить, что цены быстро вернутся вниз».

Отдельная проблема — дизель. Его запасы сокращаются из-за простой нефтеперерабатывающих заводов из-за конфликтов на Ближнем Востоке и атаки на энергетическую инфраструктуру России, отметило издание.

Спрос может дополнительно возрасти из-за сезона сбора урожая в США. Основатель Pickering Energy Partners Дэн Пикеринг назвал ситуацию с дизелем проблемой без простого решения.

Нефтяной рынок дополнительно давит со стороны Китая. Крупнейший в мире импортер нефти за несколько месяцев использовал собственные запасы, покрывая ими почти половину ежедневного потребления. Это помогало ослабить недостаток на мировом рынке. В последние недели Китай вновь начал активнее покупать нефть на международном рынке, усиливая конкуренцию за доступные объемы.

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Ситуацию усугубляют атаки Ирана и йеменских хуситов на танкеры и энергетическую инфраструктуру.

«Отдельный фактор дефицита дизеля, по версии Дональда Трампа, — удары Украины по нефтеперерабатывающим мощностям России. Он публично призвал Владимира Зеленского прекратить эти атаки», — пишут журналисты.

Какая ситуация с топливом в Украине

Война на Ближнем Востоке и спровоцированный им мировой энергетический кризис обнажил системные недостатки украинского рынка топлива. После начала военной операции США и Израиля против Ирана цены на бензин и дизель начали расти почти каждый день.

По состоянию на сегодняшний день в Украине подорожало топливо и дизель.

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Показательной стала реакция государства на резкое повышение цен со стороны АЗС. Антимонопольный комитет Украины приступил к мониторингу цен на топливо, отправив запросы сетям, но только формально открыл дело по признакам антиконкурентных согласованных действий. Глава АМКУ Кириленко выступил в Верховной Раде, в ходе которого признал существование, кроме объективных, также и «субъективных факторов» в повышении цен.

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