Мехико изрядно потрясло: начались оползни и камнепады, объявлена угроза цунами (фото, видео)

Землетрясение вызвало отключение электроэнергии в отдельных районах мексиканской столицы.

В столице Мексики Мехико и у курорта Акапулько произошло мощное землетрясение. Толчки оцениваются в 7,4 балла.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что землетрясение вызвало отключение электроэнергии в отдельных районах Мехико, в тоже время разрушений не замечено.

| Television channel records the moment when #earthquake hits the capital of #Mexico. Experts associate these lights in the sky with the energy charge released during the earthquake. #tsunami warning issued after massive 7.4 magnitude tremor. pic.twitter.com/wQKXfF3oG6 — Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) September 8, 2021

"Управление общественной безопасности выполнило уже три облета города, никакого ущерба не выявлено", — сказала глава правительства города Клаудия Шейнбаум.

Согласно данным сервиса предупреждения о цунами Национального управления океанических и атмосферных исследований США, для мексиканского штата Герерро на западном побережье страны объявлена угроза цунами.

Напомним:

В конце августа Мексику накрыл мощный шторм: непогода ударила по туристическим курортам Канкун и Тулум. С собой непогода принесла сильные дожди, а потому потоками грязной воды затопило улицы. Шквальный ветер поломал деревья и разбил автомобили и дома. Без света остались десятки домов. Трем сотням людей пришлось переехать во временное жилье.

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