Мексика чуть не сорвала планы Трампа по депортации нелегалов: что произошло

Перевозка депортированных в другую страну требует сотрудничества с правительством этой страны.

Мексика отказала в посадке военному самолету США, что временно сорвало планы администрации Трампа депортировать мигрантов. Инцидент произошел в четверг, 23 января.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на двух чиновников Пентагона и третье лицо, знакомое с ситуацией.

Источники сообщили, что два военно-транспортных самолета C-17, каждый из которых перевозил около 80 человек, вывезли депортированных из США в Гватемалу. Третий рейс, предназначенный для Мексики, так и не вылетел.

Впоследствии официальный представитель Белого дома в текстовом сообщении отметил, что "дело с полетами было административной проблемой и было быстро исправлено".

После огласки этой информации, представитель Белого дома Кэролайн Ливитт в субботу, 25 января, написала в сети Х (Twitter): "Вчера Мексика приняла рекордные 4 рейса депортации за 1 день!".

При этом она добавила, что одновременно происходит неограниченная депортация на сухопутной границе.

Однако представитель Белого дома не уточнила, были ли это военные, коммерческие или частные рейсы.

Офис президента Мексики Клаудии Шейнбаум заявил, что выступает против принятия Трампом "односторонних" действий по внедрению ограничительных иммиграционных стандартов, а перевозка депортированных в другую страну требует сотрудничества с правительством этой страны.

"Мексика имеет очень хорошие отношения с правительством Соединенных Штатов, и мы сотрудничаем с уважением к нашему суверенитету по широкому кругу вопросов, включая миграцию", — говорится в заявлении министерства иностранных дел Мексики.

При этом во внешнеполитическом ведомстве не вдавались в детали, почему американскому самолету не разрешили приземлиться в стране.

Напомним, Соединенные Штаты начали депортацию сотен нелегальных мигрантов, отправленных обратно в страны происхождения военными самолетами. В Белом доме похвастались "крупнейшей операцией по массовой депортации в истории".

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