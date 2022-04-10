Мексика начала аккуратно менять позицию по войне России против Украины

Мексика начала аккуратно менять позицию по войне России против Украины

Глава государства выступил в поддержку украинцев, пострадавших во время боевых действий.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика не соглашается с вторжением России в Украину.

Соответствующее видеообращение опубликовано к глобальному событию в поддержку украинских жертв конфликта, пишет Reuters.

"Мы не принимаем вторжение России в Украину, потому что мы пострадали от вторжений", — сказал Лопес Обрадор, ссылаясь на вторжение Испании, Франции и Америки.

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Он заявил, что Мексика выступает за мирное разрешение конфликта.

Лопес Обрадор пытался сохранять нейтралитет в конфликте и отказался вводить санкции против России. В то же время правительство стран поддержало голосование в Организации Объединенных Наций, призвавшее Россию вывести свои силы из Украины, но Мексика воздержалась во время голосования на Генеральной Ассамблее ООН по исключению России из правозащитного органа ООН.