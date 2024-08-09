Президент Мексики в четверг, 8 августа, отклонил просьбу правительства Украины арестовать Владимира Путина, если российский лидер проигнорирует международный ордер на арест и примет участие в инаугурации следующего президента Мексики Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября.

"Мы не можем этого сделать. Это не наше дело", — заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор журналистам на пресс-конференции.

Стоит отметить, что Мексика является членом Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина. При этом Россия не является членом МУС.

Напомним, Мексика выслала приглашение российскому диктатору Владимиру Путину на инаугурацию новоизбранного президента страны Клаудии Шейнбаум.

После этого Украина официально попросила Мексику арестовать Путина, если он примет участие в церемонии. Мексике напомнили, об ордере на арест Путина, выданном Международным уголовным судом ООН.

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