Мексика пригласила на парад ко Дню независимости представителей России: Украина отреагировала

Представительница Украины обратилась к президенту Мексики по приглашению военных РФ.

В Мексике во время парада ко Дню независимости страны состоялся парад, в котором приняли участие представители России.

Также читайте Выступление Зеленского в Конгрессе Мексики: громкие овации и заявления

Посол Украины Оксана Драмарецкая упрекнула президента Мексики за приглашение представителей страны-агрессоры во время войны.

В своем аккаунте в сети Х оназаявила, что присутствие представителей России, на чьих руках украинская кровь, запятнало парад.

"Военный парад в Мехико запятнан участием российского полка: ботинки и руки военных преступников загрязнены кровью", — написала дипломатка.

Она обратилась также к президенту страны.

"Насколько последовательна, господин Лопес Обрадор, ваша политика нейтралитета и ваше осуждение российской агрессии против моей страны?" – отметила Драмарецкая.

Кроме российской делегации, в параде приняли участие Белиз, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Южная Корея, Куба, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Непал, Никарагуа, Панама, Доминиканская Республика, Шри-Ланка, Уругвай и Венесуэла.

В свою очередь в Секретариате нацобороны заявили, что эти контингенты "усилили" мероприятие, "демонстрируя братство, объединяющее Мексику со странами Америки, Европы и Азии".

Напомним, ранее сообщалось, что экспрезидент США Дональд Трамп получил похвалу от Путина и очень обрадовался.

Кроме того, мы ранее информировали, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон раскритиковал Запад из-за медленной помощи Украине.

Читайте также: