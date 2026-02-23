Мексика в огне: страну охватила волна насилия после ликвидации лидера наркокартеля

В Мексике начались массовые беспорядки / © Associated Press

В Мексике вспыхнули массовые беспорядки после сообщений о ликвидации одного из самых разыскиваемых наркобаронов страны Немессио Осегера Сервантеса (Эль Менчо).

Об этом сообщает издание Mexico News Daily.

В нескольких штатах Мексики члены картелей начали поджигать грузовики и автобусы, перекрывать трассы и устраивать перестрелки. Также сообщается о стрельбе в районе аэропорта Гвадалахары, а в ряде городов атакованы административные здания.

В городах фиксируют поджоги автомобилей / © Associated Press

В Мексике убит лидер одного из крупнейших наркокартелей — детали

В результате специальной операции Вооруженных сил Мексики был убит Немессио Осегера Сервантес — лидер одного из крупнейших наркокартелей страны, более известный как «Эль Менчо», сообщило правительство Мексики.

Осегер был убит в городе Тапальпа в штате Халиско, где был основан и базировался его наркокартель, пишет издание The New York Times.

Губернатор штата Пабло Лемус Наварро подтвердил факт столкновений между членами картеля и военными. По его данным, в ответ на появление силовиков неустановленные лица, связанные с картелем, начали поджигать автомобили и блокировать дороги, чтобы воспрепятствовать проведению операции.

Мексику охватил хос / © Associated Press

Эль Менчо умер от полученных ран во время воздушной транспортировки в больницу. По данным Минобороны, убили еще четырех членов картеля, двоих тяжело ранили. Среди военных — трое раненых.

В Сапопани после гибели Эль Менчо боевики подожгли автобус и использовали его для перекрытия дороги / © Associated Press

США оказали Мексике разведывательную поддержку

Белый дом заявил в воскресенье, что США оказали Мексике разведывательную поддержку в военной операции.

«Соединенные Штаты оказали разведывательную поддержку мексиканскому правительству, чтобы помочь в операции в Тальпальпе, штат Халиско, Мексика, в результате которой был ликвидирован печально известный наркобарон и лидер картеля „Новое поколение Халиско“, — говорится в сообщении и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт на X.

«Администрация Трампа также выражает благодарность мексиканским военным за сотрудничество и успешное проведение этой операции», — добавила она.

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау назвал ликвидацию «Эль Менчо» «большим событием для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира».

Справка: картель «Халиско Новое поколение» известен своей особой жестокостью: боевики синдиката однажды сбили армейский вертолет из гранатомета, они в разное время убили десятки должностных лиц и вывешивали тела убитых с мостов для запугивания соперников.