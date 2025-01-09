"Мексиканская Америка": президент Мексики предложила переименовать США

Мексиканская лидерка продемонстрировала карту 1607 года, на которой еще не было Соединенных Штатов.

В среду, 8 января, президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать Северную Америку, включая Соединенные Штаты, в "Мексиканскую Америку" — историческое название, которое использовано на древней карте региона. Так она ответила на предложение избранного президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в "Американский".

Об этом сообщает Reuters.

"Мексиканская Америка, это звучит хорошо", — пошутила Шейнбаум на пресс-конференции, показывая на карту 1607 года, на которой изображено древнее изображение Северной Америки.

Урок истории для американского президента продолжил бывший министр культуры Хосе Альфонсо Суарес дель Реаль.

"Дело в том, что Мексиканская Америка признана с 17 века как название всей северной части (Американского) континента", – сказал Суарес дель Реаль, демонстрируя территорию на карте.

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Относительно Мексиканского залива Суарес дель Реаль сказал, что это название было признано на международном уровне и использовалось как морской навигационный ориентир сотни лет назад.

Мексиканская лидерка Клаудия Шейнбаум также опровергла утверждение Трампа на недавней пресс-конференции о том, что Мексикой "управляют картели".

"В Мексике управляют люди", — сказала она, добавив, что "мы решаем проблему безопасности".

Несмотря на все, Шейнбаум подчеркнула, что надеется на позитивные отношения между странами при президентстве Трампа.

"Я думаю, что будут хорошие отношения. Просто президент Трамп имеет своеобразный способ общения", — добавила она.

Во время своей провокационной пресс-конференции во вторник, 7 января, избранный президент США Дональд Трамп не только повторил стремление аннексировать Панамский канал и Гренландию, но и высказал предложение о переименовании Мексиканского залива. "Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на "Американский залив", что звучит хорошо", — сказал он.

Напомним, ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении переименовать высшую точку страны — гору Денали на Аляске.

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