Мексику затопило: десятки погибших и оползни

Проливные дожди привели к отключению электроэнергии и выходу рек из берегов в нескольких штатах страны.

Сильные ливни в Мексике унесли более двух десятков жизней

Сильные ливни в Мексике унесли более двух десятков жизней / © Associated Press

Сильные дожди повлекли затопление в нескольких штатах Мексики. По меньшей мере, 21 человек погиб, а несколько человек пропали без вести из-за стихии.

Об этом сообщает Reuters.

Интенсивные осадки привели к оползням, отключению электроэнергии и разливу рек в разных штатах страны. Больше всего пострадал штат Идальго, где погибли 16 человек, а около тысячи домов и сотни школ получили серьезные повреждения.

В штате Пуэбла три человека погибли из-за оползней, еще пять человек считаются пропавшими без вести, отметил губернатор Алехандро Армента. В штате Веракрус — двое погибших.

Президент Мексики Клаудия Шайнбаум сообщила, что власти активно работают над эвакуацией пострадавших, расчисткой дорог и восстановлением электроснабжения.

Напомним, 10 октября 2025 года, у южного побережья Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 балла. Эпицентр залегал в водах близ города Манай, провинция Давао-Ориенталь, на глубине около 20 километров.

