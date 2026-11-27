Дональд Трамп и Мелания / © скриншот с видео

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Президент США Дональд Трамп предположил, что его жене, первой леди Мелании Трамп, следовало поручить ведение переговоров по урегулированию войны в Украине от имени Соединенных Штатов.

Об этом американский лидер заявил во время традиционных праздничных звонков американским военнослужащим по случаю Дня благодарения.

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В разговоре с военными Трамп упомянул о гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области. По его словам, благодаря этим усилиям по российской оккупации удалось вывезти более 800 местных жителей.

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Комментируя успех миссии и роль своей жены в этом процессе, президент США отметил дипломатические способности и сделал неожиданное предложение.

«Возможно, ей следовало бы вести переговоры от имени нашей страны. Она договорилась о хорошем прекращении огня», — заявил Дональд Трамп, говоря о Мелании.

Несподівана заява Дональда Трампа до Дня подяки / © Clash Report в сети Х

Других подробностей по поводу формата возможного участия первой леди в будущих переговорных процессах глава Белого дома не уточнил.

Напомним, ранее в Белом доме рассказали, как первая леди США добилась локального прекращения огня в Олешках и на Херсонщине.

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Напомним, что Владимир Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени.

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