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"Мелании следует вести переговоры": Трамп предложил сделать собственную жену переговорщицей о войне в Украине
Дональд Трамп во время праздничного обращения к американским военным похвалил первую леди за содействие в спасении более 800 жителей оккупированных Олешков и предположил, что именно она могла бы вести переговоры от имени Соединенных Штатов.
Президент США Дональд Трамп предположил, что его жене, первой леди Мелании Трамп, следовало поручить ведение переговоров по урегулированию войны в Украине от имени Соединенных Штатов.
Об этом американский лидер заявил во время традиционных праздничных звонков американским военнослужащим по случаю Дня благодарения.
В разговоре с военными Трамп упомянул о гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области. По его словам, благодаря этим усилиям по российской оккупации удалось вывезти более 800 местных жителей.
Комментируя успех миссии и роль своей жены в этом процессе, президент США отметил дипломатические способности и сделал неожиданное предложение.
«Возможно, ей следовало бы вести переговоры от имени нашей страны. Она договорилась о хорошем прекращении огня», — заявил Дональд Трамп, говоря о Мелании.
Других подробностей по поводу формата возможного участия первой леди в будущих переговорных процессах глава Белого дома не уточнил.
Напомним, ранее в Белом доме рассказали, как первая леди США добилась локального прекращения огня в Олешках и на Херсонщине.
Напомним, что Владимир Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени.