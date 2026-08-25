Мелания Трамп часто исчезает из Белого дома: чем она занимается на самом деле

Куда исчезает Мелания Трамп / © Associated Press

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Частые исчезновения первой леди США Мелании Трамп из публичного пространства и Белого дома получили наконец объяснения. В то время как в соцсетях из-за ее длительного отсутствия уже начали распространять конспирологические теории о «двойнике», бывшая заместительница пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюз раскрыла реальные причины исчезновений Мелании Трамп.

Об этом пишет Unilad.

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Куда постоянно исчезает Мелания Трамп

Во время подкаста On Sunday with Jack Cocchiarella от MeidasTouch Мэтьюз поделилась интересной деталью о своем опыте работы в администрации до отставки после событий 6 января. Она рассказала, что за время работы видела многих должностных лиц и Дональда Трампа тоже, однако никогда не видела в Белом доме Меланию Трамп.

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«Я никогда не встречалась с первой леди, хотя я была заместителем представителя президента во время его предвыборной кампании и в Белом доме. И я думаю, что это достаточно показательно. Это подытоживает все, что было известно, что ее просто нет рядом, и она не хотела бы быть рядом».

По мнению инсайдера, дело вовсе не в загруженности, а в том, что первая леди просто не стремится находиться в центре внимания.

Анализ публичных графиков свидетельствует, что после начала второго срока Дональда Трампа Мелания появлялась на людях в среднем раз в шесть дней, а летом этот показатель снизился до одного раза в 12 дней.

Правда, после 38-дневной паузы она вернулась к публичности, появившись на мероприятии в четверг, 20 августа, и пошутив по поводу слухов о своем исчезновении.

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«Добрый день. Я слышала, что вы скучали по мне. Я здесь», — сказала Мелания Трамп на днях.

Это был ее первый выход в свет после состоявшегося 19 июля финала чемпионата мира по футболу 2026. Официально же перерыв объясняли фокусом первой леди на сторонних инициативах — в частности, на благосостоянии детей, образовании и технологиях в рамках платформы Fostering the Future.

Кроме того, офис первой леди опубликовал заявление, где объяснялось, что она активно занимается вопросом возвращения украинских детей, разлученных с семьями из-за войны.

В заявлении за 17 августа речь шла о следующем:

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«На сегодня усилия первой леди Мелании Трамп способствовали воссоединению 34 детей и семей с момента написания ею „Мирного письма“ президенту России Владимиру Путину».

Сама первая леди США так прокомментировала возвращение депортированных в РФ украинских детей домой:

«Нет ничего сильнее воссоединения матери с ее ребенком после длительного периода. Мы с моим представителем сосредоточены на том, чтобы помочь содействовать последующему воссоединению людей, разлученных со своими близкими из-за войны между Украиной и Россией».

Мелания Трамп ведет тайные прямые переговоры с Путиным

Напомним, усилия первой леди США Мелании Трамп, по данным The Telegraph, помогли вернуть более двух десятков украинских детей в их семьи после принудительного вывоза в Россию.

Она лично общалась с диктатором Владимиром Путиным, в частности, написав ему письмо и проведя разговор, способствовавший освобождению части перемещенных несовершеннолетних. Офис первой леди взял этот вопрос под свое руководство, обойдя традиционные дипломатические каналы Госдепартамента.

В то же время, Киев квалифицирует массовую депортацию тысяч детей как военное преступление и геноцид по определению ООН, что также стало основанием для ордера Международного уголовного суда на арест Путина. В издании отмечают, что позиция госпожи Трамп повлияла и на ее мужа, президента США Дональда Трампа, побудив его занять более жесткую позицию и критически относиться к заявлениям Москвы о мире на фоне продолжающихся бомбардировок.

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