Мелания Трамп говорила с Путиным через тайные каналы: какую тему обсудили

Дональд Трамп и его супруга Мелания / © Associated Press

Первая леди США Мелания Трамп призналась, что разговаривала с Путиным по поводу похищенных украинских детей через «подпольные» каналы.

Об этом пишет Independent.

По словам Мелании, восемь украинских детей, похищенных из их семей и содержавшихся в плену в России, вернули в Украину после закулисных переговоров между первой леди и представителями РФ.

Госпожа Трамп, бывшая модель, родившаяся на территории современной Словении, когда эта страна была частью бывшей Югославии, сделала потрясающее заявление. Она рассказала журналистам, что «многое произошло» с тех пор, как в августе она направила письмо президенту России Владимиру Путину о судьбе тысяч детей, вывезенных в Россию после того, как их захватили российские войска.

Она сказала, что Путин ответил в письменном виде, чтобы продемонстрировать «готовность взаимодействовать» с первой леди «непосредственно» и предоставил ей «детали относительно украинских детей, проживающих в России».

«С тех пор мы с президентом Путиным имеем открытый канал коммуникации по поводу благополучия этих детей», — сказала она.

Госпожа Трамп также сообщила журналистам, что обе стороны переговоров приняли участие в «нескольких встречах и телефонных звонках по тайным каналам» и «договорились сотрудничать друг с другом во благо всех людей, причастных к этой войне».

Кроме того, она сказала, что ее представитель работал прямо с командой Путина, чтобы обеспечить безопасное воссоединение детей с их семьями. Восемь таких детей воссоединили со своими семьями за последние 24 часа.

Хотя первая леди описала детей как тех, кого «разлучили с родителями» из-за «боевых действий на передовой», случайно, украинские чиновники и правозащитные группы задокументировали доказательства того, что российские войска активно захватывали украинских детей и насильственно депортировали их в Россию.

Госпожа Трамп заявила, что Москва в течение последних трех месяцев «продемонстрировала готовность раскрыть объективную и подробную информацию» о детях, включая биографические данные и фотографии, а также то, что она назвала «обзором социальных, медицинских и психологических услуг», предоставляемых им во время пребывания в плену, включая подробный отчет о восьми принимавших участие в недавних репатриационных операциях.

Госпожа Трамп заявила, что ее работа над судьбой похищенных украинских несовершеннолетних будет «постоянной миссией», являющейся для нее «важной инициативой». Она добавила, что сейчас разрабатываются планы вернуть больше детей в Украину из России в ближайшее время, и сказала, что Россия также согласилась вернуть взрослых, похищенных несовершеннолетними, но которым с тех пор исполнилось 18 лет, находясь в плену.

Напомним, что в августе Мелания Трамп передала Путину тайное письмо. Впоследствии стало известно, что было в письме, которое Мелания Трамп передала Путину.