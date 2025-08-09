Мелания Трамп может быть ключом к изменению курса США в войне РФ против Украины

Мелания Трамп / © Associated Press

В центре внимания международного сообщества все чаще оказывается не только президент США Дональд Трамп, но и его жена первая леди Мелания Трамп. Известное британское издание опубликовало материал, в котором высказывается предположение, что именно Мелания может играть ключевую роль в формировании позиции Трампа по поводу конфликтов в секторе Газа и войны России против Украины.

Об этом пишет Патрик Винтур для The Guardian.

Британские дипломаты и официальные лица признают, что в общении с Белым домом они все больше ориентируются на мнение первой леди, считая, что влияние Мелании на президента превышает ожидания. В частности, именно она якобы была инициатором недавнего жесткого заявления Дональда Трампа о голоде в секторе Газа. По словам источников The Guardian, в частных разговорах Трамп обращается к взглядам жены с большим уважением, и именно ее мнение часто имеет решающее значение.

В мемуарах Мелании Трамп, которые были охарактеризованы журналистами как «исполненные банальностей», она предстает как политически отстраненная и даже поверхностная персона, однако ее реальное влияние в Белом доме нельзя недооценивать. Она неоднократно демонстрировала собственную позицию, иногда отличную от официальной линии администрации. К примеру, в 2018 году Мелания публично критиковала политику развода мигрантских детей с родителями, назвав это «жестокой практикой».

Особого внимания заслуживает ее влияние в контексте войны России против Украины. После полномасштабного вторжения она прервала молчание, выразив соболезнования народу Украины, но не обвинила прямо Россию. К тому времени сам Трамп публично называл действия Путина «гениальным ходом». Впоследствии он рассказывал, что Мелания часто указывает ему на противоречие в поведении российского лидера, особенно в вопросе переговоров о мире.

По данным The Guardian, Мелания Трамп имеет свое независимое политическое мировоззрение. Она росла в относительно богатой семье в Словении, получила образование в Любляне и никогда не была простой спутницей политика. Она открыто признает, что имеет свои взгляды и не всегда соглашается с решениями мужчины. В одном из интервью первая леди заявила, что является независимой личностью и может прямо выражать свое мнение, даже если оно не совпадает с президентским.

Политические аналитики отмечают, что такое влияние Мелании на Дональда Трампа является уникальным фактором, усложняющим работу дипломатам, пытающимся понять настоящие мотивы и планы президента США. Трамп сам называет жену своим «лучшим социологом» и признает, что благодаря ей имеет возможность корректировать свою позицию, приспосабливаясь к разным аудиториям.

В августе запланирован государственный визит Трампа и Мелании в Великобританию, где будет принимать королевская семья. Этот визит станет еще одним тестом для теории о том, что именно первая леди может стать «тайной союзницей» Британии в Белом доме.

Таким образом, в разгар геополитических кризисов и острых международных конфликтов роль Мелании Трамп выходит на передний план, ставя под сомнение устоявшиеся представления о том, кто и как формирует политику крупнейшего мирового государства.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его жена Мелания имеет положительное отношение к президенту РФ Владимиру Путину, но выразила соболезнования из-за российских ударов по Киеву.