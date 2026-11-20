Мелания Трамп / © Associated Press

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Первая леди США Мелания Трамп заявила, что наладила «прекрасные отношения» с Украиной и Россией в вопросе возвращения детей, разлученных с семьями из-за войны. По ее словам, благодаря этой работе уже 34 ребенка смогли вернуться домой.

Об этом она рассказала в эфире телеканала Fox News.

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Мелания Трамп рассказала о сотрудничестве Украины и России по возвращению детей

Первая леди США прокомментировала результаты своей инициативы по возвращению украинских детей в семьи. Она отметила, что ее представитель постоянно поддерживает связь с обеими сторонами, а она лично следит за ходом этого процесса.

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Мелания Трамп также заявила, что ей удалось построить «настоящее доверие» между украинцами и россиянами в этом гуманитарном вопросе.

«Мы работаем вместе, у нас очень позитивные отношения, и они понимают, чего мы хотим достичь», — отметила она.

По данным Белого дома, благодаря усилиям первой леди США 34 ребенка воссоединились со своими семьями. Этому предшествовало письмо Мелании Трамп президенту России Владимиру Путину относительно детей, разлученных с близкими из-за войны.

Последнее воссоединение произошло 17 августа 2026 года. Тогда еще один ребенок смог вернуться в свою семью.

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«Нет ничего сильнее воссоединения матери с ребенком после долгой разлуки», — заявила Мелания Трамп.

Возвращение украинских детей: какую роль в этом играет Мелания Трамп

Ранее первая леди США Мелания Трамп не раз заявляла, что лично присоединилась к процессу возвращения украинских детей, которых Россия незаконно депортировала или принудительно переместила. По ее словам, она поддерживает контакт с украинской стороной и ведет переговоры с представителями команды Владимира Путина.

В частности, 31 июля 2026-го сообщалось, что в рамках отдельной гуманитарной инициативы в Украину вернули еще пятерых детей. Тогда в Белом доме отмечали, что Мелания Трамп продолжает сотрудничать с представителями Украины и России, чтобы способствовать безопасному воссоединению детей с семьями.

Кроме того, первая леди США общалась с Владимиром Путиным по неофициальным каналам связи. По ее словам, после этих контактов в Украину удалось вернуть восьмерых детей, которых разлучили с семьями и вывезли в Россию.

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Отдельно Мелания Трамп опровергала заявления Александра Лукашенко о якобы ее обращении к Беларуси с просьбой помочь вернуть украинских детей. Первая леди отмечала, что взаимодействие проходило непосредственно между ней, ее представителем, а также украинской и российской сторонами — без посредничества Минска.

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