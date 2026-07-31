Мелания Трамп помогла вернуть в Украину еще пятерых детей

Мелания Трамп / © Associated Press

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Белый дом сообщил, что первая леди США Мелания Трамп способствовала возвращению в Украину еще пятерых детей, разведенных войной. Это уже пятая такая гуманитарная миссия с ее участием.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Белого дома .

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В Белом доме отметили, что Мелания Трамп и дальше работает вместе с представителями Украины и России для безопасного возвращения детей в их семьи и общины.

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По данным американской администрации, в этот раз удалось воссоединить с близкими пятерых детей. Первая леди США подчеркнула, что защита детей должна оставаться приоритетом вне зависимости от политических противоречий между государствами.

Это уже пятая операция по возвращению и воссоединению детей, проведенная при содействии Мелании Трамп в рамках ее гуманитарной инициативы.

В августе прошлого года Белый дом сообщил, что госпожа Трамп написала Путину письмо с просьбой прекратить войну ради детей , пострадавших с момента начала вторжения в феврале 2022 года.

Затем, в октябре, первая леди рассказала, что общалась с Путиным и убедила его воссоединить восемь украинских детей с их семьями. В последующие месяцы было уволено еще несколько детей.

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В издании отмечают, что Мелания Трамп заставила своего мужа Дональда Трампа занять более жесткую позицию по отношению к Москве.

Президент США вспоминал, как его жена призвала его не воспринимать слова Путина о мире серьезно, пока Россия продолжает ежедневные бомбардировки украинских городов.

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