Мелания Трамп разоблачила обман Лукашенко относительно украинских детей в России

Мелания Трамп / © Associated Press

Утверждения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что первая леди США Мелания Трамп обращалась к нему за помощью для возвращения из России вывезенных украинских детей, являются ложными и безосновательными.

Об этом жена американского президента сообщила изданию Breitbart News.

По ее словам, все переговоры о воссоединении украинских детей, вывезенных с оккупированных территорий, с их семьями велись непосредственно между ней, ее официальным представителем, а также властями России и Украины.

Мелания Трамп отдельно подчеркнула, что никаких посредников в этом процессе не было, включая Александра Лукашенко.

«Обращений ни к одной из сторон от моего имени ни одна третья сторона не осуществляла», — добавила она.

Во время пресс-конференции на прошлой неделе белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что первая леди США якобы передала ему «список детей, пропавших в России в результате войны в Украине», и попросила передать его президенту России Владимиру Путину.

Издание напомнило, что с октября прошлого года Мелания Трамп поспособствовала трем раундам воссоединения украинских детей с их семьями на фоне войны.

Источники Breitbart News утверждают, что первая леди и ее представитель поддерживают связь с командой президента государства-агрессора Владимира Путина и украинской командой по четвертому воссоединению, которое начнется в начале апреля.

Напомним, в феврале этого года Мелания Трамп лично отчиталась об успешной операции по спасению детей, которых принудительно разлучили с родителями и вывезли на территорию страны-агрессора.