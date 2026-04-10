Мелания Трамп резко отреагировала на слухи об Эпштейне и призвала к слушаниям в Конгрессе

Мелания Трамп / © Associated Press

Первая леди США Мелания Трамп отрицала какие-либо связи с Джеффри Эпштейном и призвала прекратить распространение подобных утверждений.

Об этом сообщает BBC .

В заявлении, сделанном в Белом доме, она подчеркнула, что никогда не была причастна к преступлениям Эпштейна и не знала о злоупотреблениях в отношении его жертв. По словам первой леди, их пути пересеклись только в 2000 году.

Мелания Трамп также опровергла слухи о том, что именно Эпштейн познакомил ее с Дональдом Трампом. Она назвала такие утверждения «подлыми попытками опозорить» ее репутацию.

Отдельно она прокомментировала упомянутое в «файлах Эпштейна» электронное письмо 2002 года с Гислейн Максвелл, отметив, что это была обычная вежливая переписка без всякого подтекста.

В то же время, первая леди призвала американских законодателей провести слушания в Конгрессе для жертв сексуальной эксплуатации, связанной с делом Эпштейна.

Каждая женщина должна иметь возможность рассказать свою историю публично, если она этого желает, а ее показания должны быть зафиксированы в протоколе Конгресса. Только тогда мы узнаем правду», – заявила она.

Как отмечает BBC, причины, побудившие Меланию Трамп сделать это заявление, остаются неизвестными. В то же время, ее слова могут снова активизировать дискуссию по расследованию Министерства юстиции США по делу Эпштейна и обнародованию материалов.

Ранее Дональд Трамп признавал, что был знаком с Эпштейном, но затем прекратил с ним контакты.

«Файлы Эпштейна» и Украина: недвижимость во Львове и модель из Броваров

Напомним, расследователи «Следствия.Инфо» также обнаружили переписку между Эпштейном и украинкой Анастасией Н., которая с 2015 по 2019 год подбирала для него молодых девушек . Эпштейн оплачивал ей расходы на салоны, авиаперелеты и технику.

В файлах также упоминаются украинские бизнес-активы и инвестиции . К примеру, в 2017 году Эпштейн обсуждал потенциальное соглашение в банковском секторе Украины с греческим топменеджером, а также рассматривал возможность приобретения пятиуровневой виллы во Львове на улице Бориса Романицкого.