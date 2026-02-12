Воссоединение семей: Мелания Трамп сделала важное заявление о возвращении похищенных украинских детей

Первая леди США Мелания Трамп / © Associated Press

Супруга президента США Мелания Трамп успешно завершила очередной этап переговоров о возвращении домой украинских детей. Благодаря ее непосредственному вмешательству и содействию несовершеннолетние, ставшие заложниками войны, наконец-то смогли обнять своих родных. В Вашингтоне отмечают, что это уже третий случай, когда первая леди помогает физически вернуть детей, разделенных с семьями из-за боевых действий и оккупации.

Об этом сообщает Белый дом на своем официальном сайте.

Призыв к Москве и Киеву

Мелания Трамп отметила, что коммуникация между сторонами остается активной, однако темпы возвращения маленьких украинцев нужно наращивать. Она поблагодарила обе страны за преданность делу возвращения перемещенных лиц, но отметила необходимость активизации усилий.

«Хотя все стороны сотрудничают, а наши коммуникации остаются надежными, я призываю Россию и Украину активизировать свои усилия, чтобы обеспечить безопасное возвращение каждого ребенка к своим семьям и опекунам», — говорится в заявлении первой леди США.

Системная работа над возвращением

В администрации президента США подчеркивают, что нынешнее событие не является разовой акцией, а результатом длительной стратегической работы. Представители первой леди продолжают вести диалог с обеими странами по решению этой сложной гуманитарной проблемы. Сама госпожа Трамп выразила уверенность в том, что впереди еще больше хороших новостей.

«Сегодняшний день знаменует собой третье воссоединение с тех пор, как я стратегически сотрудничаю с обеими нациями. Я не сомневаюсь, что прогресс будет еще больше», — подчеркнула Мелания Трамп.

Следует отметить, что вопрос возвращения депортированных детей является одним из самых сложных в переговорах, ведь Россия часто скрывает данные о местонахождении маленьких украинцев. Привлечение таких лиц, как первая леди США, дает надежду тысячам украинских семей, которые до сих пор ждут возвращения своих детей.

Напомним, недавно первая леди США публично заявила, что ведет переписку с российским диктатором по воссоединению украинских семей, разделенных войной. Она сообщила, что получила прямой ответ от Путина на свой прошлогодний запрос, и в настоящее время ее представители продолжают коммуникацию с российской стороной.