Мелания Трамп соберет украинцев и россиян в Белом доме: что известно о намерениях

Мелания Трамп / © Associated Press

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Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября проведет встречу с представителями Украины и России в Белом доме. Она также выступит с речью, посвященной прекращению огня в Олешках и близлежащих районах Херсонской области.

Об этом сообщили 3 ноября на официальном сайте Белого дома.

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Согласно заявлению Мелания Трамп лично организует встречу представителей двух стран, находящихся в состоянии войны. В Белом доме назвали это событие исключительным моментом в истории США.

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Первая леди самостоятельно инициировала взаимодействие между Украиной и Россией. По утверждению американской администрации, ей удалось добиться прекращения огня в Олешках и окрестных районах Херсонской области.

В Белом доме подчеркнули, что такая дипломатическая инициатива беспрецедентна для первой леди США.

Выступление Мелании Трамп запланировано на четверг, 5 ноября, в 11:00 по восточному времени США. По киевскому времени это будет 18:00.

Во время речи она расскажет о договоренностях по прекращению огня в Олешках.

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Миссия в Олешках — что известно о роли Мелании Трамп

Напомним, на днях прошла эвакуация из Олешков в Херсонской области. Известно, что благодаря успешной гуманитарной миссии и тишины 31 октября гражданских вывезли из временно оккупированного Россией населенного пункта. Они пересекли границу и находятся в безопасности.

Операция прошла при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, а также при поддержке украинских властей и уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. Он отмечал, что эвакуировали всех желающих без каких-либо фильтраций или проверок. Среди спасенных — люди всех возрастов, в том числе 94-летний житель и маленькие дети, домашние животные.

Ранее Мелания Трамп заявляла, что во время успешной гуманитарной миссии из оккупированных Олешков при поддержке перемирия эвакуировали около 800 гражданских и доставили помощь.

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