Мелания Трамп угрожает судом семье Байдена более чем на $1 млрд
Первая леди США Мелания Трамп угрожает судом Хантеру Байдену более чем на 1 млрд за его слова о том, что с Дональдом Трампом ее якобы познакомил Джеффри Эпштейн.
Первая леди США Мелания Трамп пригрозила подать в суд на Хантера Байдена, сына бывшего президента Джо Байдена, требуя более $1 миллиарда компенсации. Причиной стали его публичные слова о том, что с будущим мужем ее якобы познакомил осужденный сексуальный преступник Джеффри Эпштейн.
Об этом сообщает BBC.
Адвокаты Мелании назвали утверждение Байдена "ложным, унизительным, клеветническим и подстрекающим". В письме, адресованном юристу Байдену, они требуют публичного извинения и опровержения, иначе угрожают судебным иском на сумму более $1 млрд. По словам юристов, такие заявления нанесли первой леди "огромный финансовый и репутационный ущерб".
Скандальные слова прозвучали в начале месяца в интервью Хантеру Байдену режиссеру Эндрю Каллагану. Там он заявил, что неопубликованные документы по Эпштейну якобы связывают Дональда Трампа с преступником, и что именно Эпштейн познакомил его с Меланией. Байден также ссылался на публикацию журналиста Майкла Вулффа, автора критической биографии Трампа.
Daily Beast, на которое, по словам адвокатов, опирался Байден, удалил свою статью и принес извинения после того, как получил письмо от представителей Мелании Трамп. Издание признало, что нет никаких доказательств знакомства супругов из-за Эпштейна.
По официальной версии, обнародованной в Harper's Bazaar в 2016 году, Дональд и Мелания познакомились в ноябре 1998 года на вечеринке, организованной владельцем модельного агентства. Трамп тогда только что расстался со своей второй женой Марлой Мэйплз.
Скандал разгорелся на фоне растущего давления на Белый дом с требованием обнародовать так называемые «файлы Эпштейна» — ранее закрытые документы по делу против миллиардера, который в 2019 году покончил с собой в тюрьме, ожидая суда. Дональд Трамп пообещал опубликовать их в случае возвращения к президентскому посту, но ФБР и Минюст в июле заявили, что списка "компрометирующих" клиентов Эпштейна не существует.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его команда юристов подала "исторический" судебный иск против медиа The Wall Street Journal из-за упоминания в статье об Эпштейне.