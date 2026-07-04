Мелания Трамп ведет тайные прямые переговоры с Путиным: о чем договаривается

По информации СМИ, Мелания Трамп возглавила миссию США по спасению похищенных украинских детей / © Associated Press

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Ужасы войны в Украине побудили Меланию Трамп давить на диктатора Владимира Путина о возвращении пропавших без вести детей из России.

Об этом пишет The Telegraph.

По информации издания, усилия первой леди США помогли более чем двум десяткам украинских детей вернуться в свои семьи после того, как Москва забрала их из домов для принудительного «перевоспитания».

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«Появившиеся изображения, где она узнала об этих детях, которые стали перемещенными лицами в результате войны, действительно повлияли на нее», — сказал Марк Бекман, старший советник госпожи Трамп.

Он добавил, что Мелания «очень предана делу» и «работает над тем, чтобы как можно больше детей вернулись в свои семьи».

Сообщается, что офис первой леди взял на себя инициативу от имени США по этому вопросу, а не по традиционным дипломатическим каналам через Государственный департамент США.

Американские исследователи обнаружили более 210 мест, куда украинских детей вывозили для военных учений, изготовления беспилотников и других центров перевоспитания в России.

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Киев назвал масштабную программу депортации по меньшей мере 19 000 детей военным преступлением и геноцидом согласно определению Организации Объединенных Наций.

Когда Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в 2023 году, обвинив его в военных преступлениях, в нем упоминались похищенные дети.

В августе прошлого года Белый дом сообщил, что госпожа Трамп написала Путину письмо с просьбой прекратить войну ради детей, пострадавших с момента начала вторжения в феврале 2022 года.

Затем, в октябре, первая леди рассказала, что общалась с Путиным и убедила его воссоединить восемь украинских детей с их семьями. В последующие месяцы было освобождено еще несколько детей.

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В издании отмечают, что Мелания Трамп заставила своего мужа Дональда Трампа занять более жесткую позицию по отношению к Москве.

Президент США вспоминал, как его жена призвала его не воспринимать слова Путина о мире серьезно, пока Россия продолжает ежедневные бомбардировки украинских городов.

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