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Меланию Трамп спросили о самой плохой привычке мужа: она ответила всего тремя словами
Мелания Трамп раскрыла, что для нее важнее всего в отношениях с Дональдом.
На премьере своего документального сериала в Нью-Йорке первую леди США Меланию Трамп спросили о недостатках Дональда Трампа. Она избежала прямого ответа и сказала только три слова.
Об этом пишет UNILAD.
Это произошло вечером 19 ноября на красной дорожке, откуда вел прямой эфир канал One America News. Один из журналистов расспросил Меланию Трамп о личной жизни с мужем.
«Этот фильм впервые на самом деле показывает приватную сторону вашей жизни и вашей семьи. Какой худшей привычкой вашего мужа вы можете со мной поделиться? О которой мы не знаем», — спросил репортер.
В ответ первая леди только легонько покачала головой, улыбнулась и сказала: «О, это личное». Когда журналист начал настаивать фразой «давай, дайте мне один», Мелания ответила тремя словами: «Доверие. Доверие и семья». Таким образом, она сделала отсылку к названию первого эпизода своей документальной ленты — «Семья и доверие».
Также журналисты спросили Меланию Трамп, волнуется ли она из-за будущих расследований относительно ее семьи. Ведь после победы на промежуточных выборах демократы получили контроль над двумя палатами Конгресса США и уже в январе планируют проверять работу администрации Трампа.
«Ну, мы уже многое пережили. И мы к этому привыкли. И я просто предлагаю им сосредоточиться на положительных вещах и, хм, уделить время позаботиться о Соединенных Штатах, а не тратить время на расследования», — отметила она.
Напомним, недавно прошла неформальная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС в Китае во время переговоров с участием Си Цзиньпина. Зайдя в комнату, Трамп указал на главу Кремля и пошутил: «Кто это?», добавив: «Он мой друг». Эксперты по языку тела заметили в этом эпизоде красноречивые детали, разоблачившие реальное поведение политиков.