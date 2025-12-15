Мелони назвала стратегию Трампа «сигналом тревоги» для Европы

Джорджа Мэлони и Дональд Трамп / © Getty Images

Европейские страны должны уяснить необходимость самостоятельно усиливать свою безопасность на фоне изменения подходов Соединенных Штатов к роли на континенте.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мэлони, сообщает Bloomberg.

По словам главы итальянского правительства, новая стратегия Дональда Трампа, вызвавшая беспокойство среди европейских лидеров, демонстрирует намерение Вашингтона постепенно отступать от активного присутствия в Европе и перекладывать ответственность за безопасность на самих европейцев.

Мелони также уменьшила значение внутренних противоречий в своем правительстве и подтвердила неизменную поддержку Украины со стороны Италии.

«Мы хотим, чтобы Италия была лояльна к своим партнерам, но не подчинялась никому. Именно поэтому мы с первого дня поддерживаем Украину. И именно поэтому мы будем продолжать это делать — справедливости ради, но прежде всего для защиты наших национальных интересов и безопасности», — подчеркнула она во время партийного мероприятия в Риме.

Премьер-министр отметила, что заявление Трампа стало четким сигналом для Европы пересмотреть собственную роль в сфере обороны.

«Возникла тревога, поскольку Дональд Трамп более четко, чем его предшественники, заявил, что США намерены отойти от старого континента и что европейцы должны организоваться, чтобы защищать себя самостоятельно. Все, что я могу сказать, это: „Доброе утро, Европа. Доброе утро“», — сказала Мэлони.

Издание напоминает, что на прошлой неделе президент США подверг резкой критике политику Европейского Союза, заявив, что она якобы ведет Европу к «цивилизационному уничтожению».

Трамп также предупредил, что такая политика может оказать сопротивление на континенте, и поставил под сомнение, будут ли европейские страны оставаться желанными союзниками НАТО в будущем.

Мэлони подчеркнула, что Европа не должна мириться с образом беспомощного континента.

«Европа — это живая цивилизация, которая не требует разрешения на существование даже у тех институций, которые ею руководят. Свобода имеет свою цену», — отметила премьер-министр.

Кроме того, по данным Bloomberg, Мелони подчеркнула, что ее правящая коалиция остается единой, несмотря на споры о дальнейшей военной и финансовой поддержке Украины в преддверии всеобщих выборов, которые должны состояться до 2027 года.

Ранее сообщалось, что Джорджа Мелони провела жесткий разговор с Владимиром Зеленским в попытке убедить его пойти на «мучительные уступки» ради мира по сценарию Дональда Трампа.

Мы ранее информировали, что Европа рискует серьезно пострадать от попытки президента США Дональда Трампа угодить диктатору Путину, если не перестанет бояться и не станет действовать жестко, как это делают Китай или Бразилия.