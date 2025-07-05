Мелони поговорила с Трампом об оружии Украине: что он ей сказал

Мелони и Трамп / © Associated Press

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Соединенные Штаты пересмотрели свое решение по поставкам вооружения Украине.

Об этом рассказала премьер-министр Италии Джорджа Мэлони, передает La Repubblica.

«Неправда, что Соединенные Штаты прекратили поставки оружия и поддержки Украине, они пересмотрели свое решение по поставкам конкретных компонентов, в частности, зенитного оружия. Конечно, это актуальный факт, но он очень отличается от полного отстранения Америки, о котором говорили», — отмечает Джордж Мелони.

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Она рассказала, что обсуждала с Дональдом Трампом вопросы поставок американского оружия Украине.

«Я сама сегодня (в пятницу. — Ред.) разговаривала с президентом Дональдом Трампом, с которым обсудила этот вопрос. Я надеюсь на позитивное развитие событий по этому вопросу», — сказала Мэлони.

Также Мэлони заявила, что Запад не может ждать доброй воли Путина, поэтому нужно продлить поддержку Украины и усилить санкции против РФ.

Напомним, что США приостановили поставки Украине партии ракет и боеприпасов. Чем это чревато для Украины, говорится в статье ТСН.ua.

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Однако, по информации Reuters, после разговора с президентом Зеленским, Трамп пообещал пересмотреть остановленные поставки Patriot и других ключевых систем ПВО.