Мелони призвала возобновить нормальные отношения с США

Дональд Трамп и Джорджа Мэлони / © скриншот с видео

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Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони высказалась за скорейшее возобновление конструктивного диалога между Римом и Вашингтоном после недавнего публичного спора с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом глава итальянского правительства заявила журналистам, сообщает ANSA.

Мелони подчеркнула, что Италия не заинтересована в дальнейшем обострении ситуации и выступает за возвращение двусторонних отношений с Соединенными Штатами в привычный рабочий формат.

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По ее словам, Рим стремится сконцентрироваться на практическом сотрудничестве с Вашингтоном, а не на продолжении публичного конфликта.

«Я не намерен и дальше подпитывать этот спор. Считаю, что наше двустороннее сотрудничество с Соединенными Штатами должно вернуться в нормальное состояние; я также сказала об этом вчера на заседании Совета министров по поводу предстоящих встреч», — подчеркнула итальянский премьер.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мэлони, которую долгое время называли самой преданной европейской союзницей Дональда Трампа, резко изменила тон в отношениях с президентом США.

Мы ранее информировали, что поддержка Дональда Трампа, которую ранее европейские правые считали преимуществом, все чаще превращается в проблему.

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