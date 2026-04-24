Мелони разнесла людей Трампа из-за приглашения Путина в США: детали

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони / © Associated Press

Возможное приглашение российского президента Владимира Путина на саммит G20 в Майами (США) вызвало критику со стороны итальянского премьер-министра Джорджи Мелони. Намерение администрации президента Дональда Трампа она назвала преждевременным.

Комментарий Мелони во время общения с журналистами перед неформальной встречей лидеров ЕС на Кипре цитирует итальянское агентство ANSA.

Глава итальянского правительства заявила, что сейчас не время делать шаги навстречу Путину, а наоборот — нужно требовать уступок от него.

«Я считаю, что именно сейчас мы должны попросить Путина сделать несколько шагов навстречу, а не самим делать их», — сказала она.

Джорджа Мелони добавила, что администрация Трампа в течение последних месяцев сделала несколько шагов навстречу России.

«С другой стороны мы не увидели столько же шагов в ответ. Я считаю, что именно сейчас пришло время требовать их», — подчеркнула итальянский премьер.

Ранее МИД России заявил, что Москва официально получила приглашение на саммит G20, который состоится в декабре в США. Однако решение об участии на высшем уровне еще не принято.

Конфликт Трампа и Мелони — что известно

Между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони возник публичный конфликт после ее заявлений в поддержку Папы Римского Льва XIV.

Итальянский премьер раскритиковала высказывания Трампа в отношении понтифика, назвав их неприемлемыми.

В ответ американский президент упрекнул Мелони за отказ поддерживать военные действия США против Ирана.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал позицию понтифика относительно войны с Ираном. По его словам, Папа «плохо влияет на внешнюю политику».