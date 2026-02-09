Мелони резко раскритиковала протестующих против Олимпиады

Джорджа Мэлони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони резко отреагировала на протестные акции против Олимпийских игр в Милане, подчеркнув важность работы тысяч итальянцев, обеспечивающих функционирование мероприятия, часто на волонтерских началах.

Об этом Мелони написала на своей странице в Facebook.

«В эти часы работают тысячи итальянцев, чтобы во время Олимпиады все функционировало. Многие делают все на волонтерских началах, потому что хотят, чтобы страна выглядела красиво, чтобы ею восхищались и уважали», — подчеркнула премьер.

В то же время она подчеркнула наличие людей, которые сопротивляются и вредят организации мероприятия.

«Враги Италии и итальянцев протестуют „против Олимпиады“, и эти изображения попадают на телеэкраны половины мира… Другие перерезали железнодорожные провода, чтобы помешать отправке поездов», — написала Мелони.

Премьер также выразила поддержку правоохранителям и городу Милан, а также всем, чьи усилия могут быть сведены на нет действиями протестующих.

«Солидарность с силами правопорядка, городом Миланом и всеми теми, чья работа будет сведена на нет этими бандами преступников», — подытожила Мэлони.

Ранее сообщалось, что начало зимних Олимпийских игр 2026 года ознаменовалось не только спортивным праздником, но и серией скоординированных атак на железнодорожную инфраструктуру, что заставило правоохранителей говорить о «французском сценарии».

Мы ранее информировали, что спортсменов на Олимпиаде преследуют FPV-дроны.