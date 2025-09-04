Мелони сообщила, будет ли Италия отправлять войска в Украину

Мелони о гарантиях безопасности для Украины / © Associated Press

Реклама

Ключевым элементом политической составляющей гарантий безопасности Украины является механизм коллективной безопасности, основанный на статье 5 Североатлантического договора. А вот отправлять своих солдат в Украину Италия не планирует.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мэлони.

Мэлони выразила готовность поддержать возможное прекращение огня инициативами по мониторингу и обучению за пределами украинских границ.

Реклама

Она также приняла участие в конференц-звонке с президентом США Дональдом Трампом, где обсудила результаты утренней встречи коалиции решительных 4 сентября.

Как сообщает канцелярия премьер-министра Италии, «было подтверждено единство в достижении общей цели — справедливого и длительного мира для Украины».

«Это может быть достигнуто только путем сочетания постоянной поддержки Украины, стремления к прекращению боевых действий, сохранению коллективного давления на Россию (в том числе из-за санкций) и предоставлению надежных и убедительных гарантий безопасности, которые будут разработаны в духе сотрудничества между странами с обеих сторон Атлантики», — говорится в сообщении.

Напомним, Италия предлагает Украине гарантии по модели статьи 5 Устава НАТО.

Реклама

Ранее вопрос гарантий безопасности по образцу статьи 5 НАТО обсуждался и во время переговоров президента Украины Зеленского с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом.

Также сообщалось, что Польша свои войска в Украину тоже не будет отправлять. Премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания «коалиции решительных» заявил, что у его страны другая задача.