Мальчик запомнил свой адрес благодаря вирусному мему 6-7 / © Фото из открытых источников

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Пятилетний Спенсер Пейн из города Веллингтон в графстве Шропшир в Великобритании помог спасти мать, которая потеряла сознание дома. Мальчик позвонил по телефону в экстренную службу и смог назвать диспетчеру адрес — номер дома 67, который запомнил благодаря популярному среди детей мему «6-7».

Об этом пишет Unilad.

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Как пятилетний мальчик вызвал скорую для мамы

Инцидент произошел 5 октября 2026 года. 34-летняя Стефани Пэйн забрала сына и младшую дочь из школы и детского сада, а дома сказала Спенсеру, что плохо себя чувствует, и прилегла на диван. Впоследствии мальчик увидел, что мама не реагирует и позвонил по номеру 999 — в Британии так вызывают экстренные службы.

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Во время разговора с диспетчером ребенок объяснил, что мама не просыпается, хотя он к нему обращается.

«Я говорю с ней, но она не просыпается», — сказал Спенсер. Мальчик спокойно отвечал на вопрос о состоянии матери, а рядом с ним находилась двухлетняя сестра.

Самое важное — он смог назвать адрес. Спенсер запомнил, что у их дома номер 67, благодаря детскому тренду «6-7». Мама призналась, что раньше эта фраза ее раздражала, ведь дети постоянно повторяли ее, проходя мимо их дома. Теперь же женщина очень благодарна за то, что сын так хорошо запомнил номер.

Стефани рассказала, что заранее научила мальчика звонить за помощью, в частности, объяснила, как воспользоваться ее телефоном. А в школе он как раз на прошлой неделе проходил занятия о том, как поступать в экстренных ситуациях.

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Женщину госпитализировали по подозрению на менингит. В больнице она провела пять дней, а потом вернулась домой. 18 ноября Спенсер и его мама пришли на британское телешоу This Morning, где рассказали о пережитом. Стефани сказала, что невероятно гордится сыном — в частности, тем, что он позаботился о младшей сестре, вспомнил ее наставления и не растерялся.

Что значит мем «6-7» и откуда он взялся

«6-7» (на английском произносится как six-seven, то есть «шесть-семь») — это вирусная фраза из интернета, которую дети и подростки часто повторяют просто ради шутки. Она сопровождается характерным жестом: человек по очереди поднимает и опускает обе руки ладонями вверх, словно взвешивает что-то на невидимых весах.

Мэм стал популярным в 2025 году благодаря песне американского рэпера Скриллы Doot Doot (6 7). Фрагмент с повторением этих чисел начал использовать в видео в TikTok и Instagram. Сначала особенно популярны были баскетбольные ролики с ЛаМело Боллом — рост спортсмена составляет 6 футов 7 дюймов, то есть примерно 201 см. Впоследствии фраза вышла за пределы спортивных видео и превратилась в самостоятельный детский мем.

Главная особенность тренда — у него нет общепринятого конкретного значения. Дети могут выкрикнуть «шесть-семь», как только услышат эти числа в разговоре, и сразу показать характерное движение руками. Это скорее общая шутка и узнаваемый интернет-код, чем фраза с определенным содержанием. Сам рэпер Скрилла также объяснял, что разные люди могут вкладывать в нее собственный смысл.

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В случае Спенсера мэм сработал совсем не так, как задумывали его авторы: мальчик просто хорошо запомнил число 67, потому что слышал его вокруг. И именно эта забавная детская привычка помогла ему в критический момент назвать адрес, по которому медики должны были найти его маму.

Папа Римский тоже повторил «six-seven»

Тренд оказался настолько популярен, что к нему присоединился даже Папа Римский Лев XIV. В мае 2026 года во время встречи с детьми в Ватикане понтифик повторил характерный жест с возгласом six-seven по их просьбе. Дети сами показали ему движение руками и попросили повторить, а видео этого момента, опубликованное в TikTok католическим священником Доном Роберто Фишером, менее чем за сутки собрало около 15 миллионов просмотров.

Судя по реакции, Лев XIV не совсем понимал, что значит этот мем, но охотно поддержал детей. Тренд, начавшийся с фрагмента песни американского рэпера Скриллы, к тому времени уже стал частью повседневного общения школьников в разных странах.

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