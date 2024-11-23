Менее 20 минут в Лондон: Daily Mail назвала приблизительное время подлета "Орешника" в столицы ЕС

Также эксперты отметили, что у "Орешника" есть потенциал нести ядерную боеголовку.

Экспериментальная гиперзвуковая ракета "Орешник", которую Россия, по словам Владимира Путина, применила по Днепру, обладает способностью достигать любого города Европы менее чем за 20 минут. По мнению аналитиков, этот удар носит больше символический характер, чем реальную военную угрозу, и является блефом, свидетельствующим о слабости Кремля.

Об этом сообщила газета Daily Mail.

Ракета "Орешник" – гиперзвуковой снаряд, разработанный Россией, отличается значительной скоростью и дальностью. Хотя не добивается мощности российских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) типа РС-24 "Ярс", способных поразить цели в любой точке США, "Орешник" имеет скорость, превышающую в десять раз скорость звука (12,2 тыс. км/ ч) и способен преодолеть до 5000 км.

Согласно расчетам Daily Mail, запустив ракеты с полигона Капустин Яр, Путин "мог бы спокойно поразить любую цель в Европе или Великобритании, не прибегая к помощи своего мощного оружия". В частности, Лондон может быть поражен менее чем за 20 минут, а Берлин – менее чем за 15. Кроме этого, "Орешник" имеет потенциал нести ядерную боеголовку, хотя при ударе по Украине он был оснащен обычными боеголовками.

Приблизительная скорость подлета "Орешника" в столицы ЕС / Фото: Daily Mail

Ракета "Орешник", как сообщает Пентагон, создана на базе РС-26 "Фронтир" — ракеты средней дальности, способной нести ядерное оружие. Дальность РС-26 составляет 5800 км, хотя большинство испытаний проводилось с меньшей дальностью. Эксперты предполагают, что "Орешник" является менее мощным и легким вариантом PC-26, с дальностью до 5000 км.

Согласно информации, обнародованной Daily Mail, Россия могла использовать ракету с главными частями индивидуального наведения, обычно применяемыми в ядерных межконтинентальных баллистических ракетах (МБР). Такие ракеты могут нести несколько боеголовок, каждая из которых может приводиться на отдельные цели.

Эксперты отмечают, что применение Путиным современного гиперзвукового оружия для неядерного удара обошлось дорого, но стало четким сигналом возможного обострения конфликта.

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"Этот удар не имеет очевидной военной ценности — они могли бы достичь той же цели, не жертвуя (межконтинентальной баллистической ракетой или усовершенствованной ракетой)", — доктор Рут Дейермонд из Королевского колледжа Лондона.

По ее словам, Россия действительно продемонстрировала свою слабость, ведь Кремль хорошо осознает последствия использования ядерного оружия.

"Это выглядит так, будто это сигнал Западу о том, что Россия могла бы сделать, если бы она этого захотела — запустить ядерную ракету. Но на самом деле это признак слабости. Российское правительство знает, что с ним произойдет, если оно попытается применить любое ядерное оружие, поэтому ему приходится прибегать к блефу", — добавила эксперт.

Аналитик из RAND Europe доктор Маттиас Экен также отмечает, что дальность впечатления таких ракет (700 км до Днепра) не соответствует характеристикам традиционных межконтинентальных ракет.

"Тем не менее такой удар может иметь символическое значение. Послание, которое Путин и Россия пытаются послать Западу, заключается в следующем: у нас тоже есть ракеты, которые могут нанести удар в любую точку мира. В частности, после того, как США разрешили использовать ATACMS/Storm Shadow против РФ, Путин, возможно, счел необходимым продемонстрировать способность России использовать и ракеты большой дальности", — отметил эксперт.

Напомним, Путин объявил о серийном производстве баллистических ракет "Орешник".

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