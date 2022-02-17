Менее чем в 10 км от границы с Украиной: в Беларуси на реке Припять развернули понтонный мост

Менее чем в 10 км от границы с Украиной: в Беларуси на реке Припять развернули понтонный мост

Это заметили OSINT исследователи, ссылаясь на спутниковые снимки.

Менее чем в десяти километрах от украинской границы российские войска в Беларуси на реке Припять развернули понтонный мост. Об этом сообщают исследователи, изучающие данные из открытых источников, ссылаясь на спутниковые снимки.

Об этом рассказали в эфире ТС.Ранок 17 февраля.

15 февраля появились спутниковые снимки, на которых изображены работы на почве с обеих сторон реки Припять. Их опубликовал в Twitter IntelDoge.

Twitter/IntelDoge

А уже 16 февраля на фотографиях, выложенных пользователем ameliairheart, видно, что через реку Припять развернут понтонный мост.

Twitter/ameliairheart

Как пишет "Милитарный", это территория Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, то есть Чернобыльская зона отчуждения. И в перечне участков местности для совместных российско-белорусских военных учений "Союзная решимость-2022" территория заповедника, где развернули мост, не значится.

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В то же время отмечается, что в белорусском Минобороны заявляют, что таким способом они отрабатывают удары с воздуха.

Напомним, на нашей границе увеличивается количество российских военных. Кремль вопреки публичным заявлениям об отводе войск на днях стащил к границе с Украиной еще несколько тысяч солдат. Об этом пишет американская пресса, ссылаясь на источники в Белом доме.

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